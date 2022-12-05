Модрич заявил, что Ливакович сотворил чудо в серии пенальти

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира против Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Мы не можем обойтись без драмы. Японцы доставили проблем, они действительно быстры. В первом тайме у нас были хорошие шансы, но мы не забили. Впрочем, мы снова проявили характер и довели дело до серии пенальти, где Ливакович сотворил чудо. Это был тяжелый, изматывающий матч, напомнило мне игру с Россией. Снимаю шляпу перед Ливаковичем, он показал, что он отличный вратарь», — приводит слова Модрича index.hr.

Сборная Хорватии в 1/4 финала встретится с победителем встречи между сборными Бразилии и Кореи 9 декабря.