Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022

25 ноября, 21:22
Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:
Нидерланды — 4 очка (2 матча), мячи — 3-1
Эквадор — 4 (2), 3-1
Сенегал — 3 (2) — 3-3
Катар — 0 (2) — 1-5
В последнем туре 29 ноября будут сыграны два матча — Нидерланды — Катар и Эквадор — Сенегал.
Катар потерял все шансы на попадание в плей-офф, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны. Рассмотрим все расклады в группе:
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования