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25 ноября, 21:22

Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022

Отдел футбола «СЭ»
Нидерланды — Эквадор.
Фото Global Look Press
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Нидерланды сыграли вничью с Эквадором (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:

Нидерланды — 4 очка (2 матча), мячи — 3-1

Эквадор — 4 (2), 3-1

Сенегал — 3 (2) — 3-3

Катар — 0 (2) — 1-5

В последнем туре 29 ноября будут сыграны два матча — Нидерланды — Катар и Эквадор — Сенегал.

Катар потерял все шансы на попадание в плей-офф, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны. Рассмотрим все расклады в группе:

  1. Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном), если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй критерий — число забитых голов.
  2. Для Сенегала все тоже довольно просто — победа вывода африканцев в 1/8 финала. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.
  3. Фаворитом в борьбе за первое место выглядят голландцы, но про хороший счет против Катара им забывать не стоит. Если Эквадор тоже победит — все решать будет та ж разность голов. А если вдруг Нидерланды потеряют очки, то и Сенегал сможет претендовать на первую позицию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Мексика

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31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит
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Испания
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