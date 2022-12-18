Монсон объяснил, почему Аргентина выиграла финал чемпионата мира в Катаре

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Я поддерживал Аргентину и переживал за нее! Молодцы! Франция хоть и забила много голов, но не хотела играть в защите», — сказал Монсон «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Рекорд по числу выигранных чемпионатов мира принадлежит Бразилии (5), второе место делят Италия и Германия (4). Аргентина (3) опередила по этому показателю Уругвай и Францию (обе — по 2).