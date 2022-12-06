Мор считает, что Малком и Вендел могли бы выступать за сборную Бразилии на ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что бразильцы, играющие за «Зенит», могли бы стать частью сборной Бразилии на чемпионате мира и не выпадали бы из ее состава, если бы тренер Тите взял их в Катар.

«Думаю, бразильцы «Зенита» не выпадали бы из состава сборной Бразилии, если бы кто-то из них поехал на чемпионат мира. Мы видим, что конкуренция в этой сборной, конечно, сумасшедшая и как команда они действуют здорово. Сложно сказать, кто из «Зенита» лучше кого-то в сборной Бразилии. Но не думаю, что между игроками большая пропасть в мастерстве. Особенно если бы Вендел, Клаудиньо или Малком играли на чемпионате мира с полной самоотдачей. В России не всегда получается это делать», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Он также отметил, что у игроков на чемпионате мира совершенно другой настрой. По его словам, в РПЛ можно иногда дать слабину и передохнуть, а в игре за сборную футболист выжимает из себя все, что можно.

«Вполне можно представить Малкома на месте Рафиньи справа — между ними нет такой уж разницы. Абсолютно спокойно. Клаудиньо сложнее, конечно. Он больше подходит на позицию, где играет Неймар. Но Неймар такой в мире один. И Винисиуса с его скоростью и рывком трудно было бы «подвинуть» с левого фланга. А Вендел мог бы сыграть в опорной зоне сборной Бразилии, даже не сомневаюсь в этом», — добавил Мор.

Сборная Бразилии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Хорватии 9 декабря, начало — 18.00 (мск).