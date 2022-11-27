Мората о Луисе Энрике: «Вся страна была против меня, а он помог и защитил меня»

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората поблагодарил главного тренера национальной команды Луиса Энрике, который поверил в игрока в трудные для него времена.

«Луис Энрике бывает веселым, шутливым, но бывает и строгим. Главное — он всегда готов разделить как радость, так и неудачу. Те игроки, которые не выходят на поле, у него чувствуют себя столь же важными, как и те, которые играют. Он мне очень помог. Были моменты, когда против меня была вся страна, карьера переживала кризис, и не только из-за футбола, у меня были личные сложности. Все были против меня, а Луис Энрике защитил и помог мне», — цитирует 30-летнего форварда Marca.

Мората был вызван в сборную Испании на ЧМ-2022 в Катаре. Испанец сыграл в матче группового этапа мирового первенства против Коста-Рики (7:0), отметился забитым голом и отдал результативную передачу. Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании играет в группе E с Германией, Коста-Рикой и Японией.