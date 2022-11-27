Сегодня, 13:56
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Испании против Германии в рамках 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.
«Разгромной победы не будет, такое случается редко. На примере Англии мы уже увидели это: первый матч выиграли с крупным счетом, а потом не смогли обыграть США. Для немцев поражение будет катастрофой. Если проиграют, то могут собирать чемоданы. Испания ошеломила первым результатом. По игре испанцы смотрятся здорово, но мало верится в крупную победу. Но испанцы должны выиграть», — сказал Мостовой «СЭ».
Матч Испания — Германия пройдет 27 ноября на стадионе «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар). Начало — в 22:00 по московскому времени.
В случае поражения Германия может лишиться шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования