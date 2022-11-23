Мостовой: «Большие сборные все никак не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца»

23 ноября, 20:22
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение Германии от Японии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (1:2).
«Япония прочитала тактику немцев и забрала победу заслуженно. В каждом моменте они играли как единый механизм. Очень доволен матчем. Я бы не сказал, что немцы играли из рук вон плохо, они играли на своем уровне. Опять произошла недооценка соперника — все никак большие сборные не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца. Сила японцев в их слаженности и стойкости. Есть проблемы с дисциплиной, но самоотдача великолепная», — цитирует Мостового Sport24.
Сборная Японии, стартовав с победы на ЧМ-2022, лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке.
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Основные источники исследования