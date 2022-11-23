Мостовой рассказал, что вместо матча «Спартака» следил за выступлением испанцев на ЧМ-2022

23 ноября, 22:16
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе сборной Испании над командой Коста-Рики на чемпионате мира-2022 (2:1).
«Игру «Спартака» с «Крыльями Советов» я не смотрел, ведь это игра группового раунда Кубка России, а параллельно шел матч испанцев на чемпионате мира.
Я до турнира считал, что испанцы могут побороться за титул чемпионов мира. В пятерку я их точно вносил. Любопытно, что в следующей игре Испания встретится с Германией. Немцы теоретически уже после второго тура могут поехать домой!
Некоторые футболисты говорили, что не будут смотреть чемпионат мира, потому что нашу сборную отстранили. Но как можно не смотреть такой турнир! Мундиаль — величайшее, что может быть в футболе", — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).
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