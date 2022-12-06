Мостовой: «Марокканцы могут подловить Испанию на ошибке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 между Испанией и Марокко.

«Думаю, сенсаций ждать сегодня не стоит, они закончились еще на групповом этапе. Уже понятно, что марокканцы прыгнули выше головы, они показывают неплохую игру. У испанцев есть определенные слабости: если они снова будут перекатывать мяч с вратарем туда-сюда, то Марокко может где-то их и подловить на ошибке. Если раньше я думал, что шансы испанцев 70 на 30, то сейчас — 55 на 45. В этой игре все может быть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании сыграет против Марокко в матче 1/8 финала мирового первенства сегодня, 6 декабря, начало — 18.00 (мск).