Мостовой: «Задняя линия по именам у сборной Франции сумасшедшая, но она не идеальна»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал об игре национальной команды Франции в 90-е годы.

«Дешама я помню хорошо, я его застал во Франции, когда Дидье играл за «Марсель» и, по-моему, в Испании, когда он был в «Валенсии», — цитирует Metaratings.ru Мостового. — Дешам играл в опорной зоне и был типичной рабочей лошадкой, больше играл в защите, голов мало забивал. Такой полузащитник, который выполняет отборы, делает подкаты, всегда нужен команде. Если говорить про нынешнюю сборную Франции и ту, 90-х годов, то не могу сравнивать эти команды. В той сборной играли Блан, Дешам, Десаи, Зидан».

Бывший игрок оценил выступление французов на чемпионате мира-2022.

«Да, у них получил травму перед турниром Бензема, но у французов есть Жиру и другие нападающие на замену. Задняя линия по именам у них сумасшедшая, но она не идеальна, мы это увидели по игре с Англией, но в целом сборная хорошая.

Понятно, что им с Марокко будет непросто, потому что они меня не впечатлили в игре с Англией, их оппоненты даже получше выглядели. Вообще, нынешнее поколение сборной Франции и поколение 90-х нельзя сравнивать. Если бы они не выиграли чемпионат мира в 2018 году, то можно было бы говорить, что старое поколение сильнее", — добавил он.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.