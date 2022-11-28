Мусиала недоволен своей игрой в матче Германии с Аргентиной

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями от матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Испанией (1:1).

«Я должен был реализовывать свой момент и забивать. Я также мог поднять голову и отдать передачу партнеру. Это будет очень сложная ночь для меня», — сказал Мусиала в интервью после матча.

На 73-й минуте матча хавбек не смог пробить голкипера «красной фурии» Унаи Симона.