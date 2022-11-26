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26 ноября, 14:00

Мутко: «Вспомните, сколько негатива было про нас и наш чемпионат мира. А в итоге?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Виталий Мутко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре-2022.

— Как вам чемпионат мира в Катаре?

— Очень хорошо, видно, что люди готовились. Мы долгое время были коллегами — они постоянно с нами консультировались, перенимали опыт по организации турнира. Проделана большая работа: стадионы прекрасные, как и атмосфера на них. Все очень достойно! Люди радуются футболу, который вышел на первое место, а это самое главное.

— Многие недовольны: ЧМ впервые проходит не летом, а Катар — слишком специфичная страна.

— Кто это говорит? Вспомните, сколько негатива было про нас и наш чемпионат мира. А в итоге? Все же понимают, в какую страну приехали. Здесь свои этические нормы, законы. А вообще, главное на чемпионате мира — футбол! Если ты приезжаешь для других целей, то надо выбирать другое время.

Может, кому-то не весело из-за того, что пиво рекой не льется. Но мы видели, сколько проблем это может создать. Видели валяющихся возле стадионов людей. Я много чего повидал на чемпионатах мира! Мне кажется, что атмосфера в Катаре хорошая. Есть определенные люди, страны и организации, которые не хотят, чтобы праздник был в других местах, — вот они и завидуют. Я отлично знаю это по России.

Поэтому и про Катар будут писать: «Скучно, плохо». Помню, как про Олимпиаду в Сочи говорили: мол, у одних карниз упал, у других собаки бегают...

Виталий Мутко и&nbsp;Йозеф Блаттер. «Блаттер говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». Интервью Мутко — о ЧМ-2022, отстранении России, Федуне и Fan ID

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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2.60

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Виталий Мутко
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