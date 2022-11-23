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23 ноября, 20:02

Мюллер заявил, что Германия заслужила поражение от Японии в матче ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

27.11.2022 | Испания — Германия

«Я чувствую, что мы хорошо играли долгое время, но в футболе необходимо превращать превосходство в голы. Нам не хватило эффективности. Нелепо начинать с поражения. Но если посмотреть на то, как мы пропускали голы, то можно сказать, что поражение было заслуженным. Нам нужно обдумать это. Признать поражение не бывает легко. Однако нужно сохранять объективность, поражение легко анализировать, но трудно воспринимать эмоционально. Без эффективности в футболе нельзя ничего выиграть», — цитирует хавбека Bayern&Germany.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Германия выступает в группе Е с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Немцы сыграют с испанцами 27 ноября. Начало матча — в 22.00 мск.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
1:2
Япония

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Томас Мюллер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
4
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