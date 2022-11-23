Мюллер заявил, что Германия заслужила поражение от Японии в матче ЧМ-2022

23 ноября, 20:02
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Я чувствую, что мы хорошо играли долгое время, но в футболе необходимо превращать превосходство в голы. Нам не хватило эффективности. Нелепо начинать с поражения. Но если посмотреть на то, как мы пропускали голы, то можно сказать, что поражение было заслуженным. Нам нужно обдумать это. Признать поражение не бывает легко. Однако нужно сохранять объективность, поражение легко анализировать, но трудно воспринимать эмоционально. Без эффективности в футболе нельзя ничего выиграть», — цитирует хавбека Bayern&Germany.
На чемпионате мира-2022 в Катаре Германия выступает в группе Е с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Немцы сыграют с испанцами 27 ноября. Начало матча — в 22.00 мск.
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Основные источники исследования