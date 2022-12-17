На финале чемпионата мира-2022 будет 50 тысяч аргентинских фанатов, французских — 6 тысяч

Финал чемпионата мираз-2022 между сборными Франции и Аргентины посетят около 50 тысяч аргентинских болельщиков. По данным L'Equipe, на стадионе будет около 6 тысяч французов, которые будут болеть за свою команду.

Встреча пройдет на стадионе «Лусаил», который вмещает 88 969 зрителей.

Финал чемпионата мира-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.