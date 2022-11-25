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Сегодня, 01:01

На Неймаре сфолили 9 раз — больше всех в первом туре ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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На форварде сборной Бразилии Неймаре в первом туре группового этапа ЧМ-2022 фолили наибольшее количество раз.

Как сообщает Squawka, игроки сборной Сербии совершили на Неймаре 9 нарушений. Отметим, что в первом тайме матча на форварде сфолили пять раз, столе же раз нарушили правила против полузащитника сборной Испании Гави за целую игру с Коста-Рикой (7:0).

В итоге Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Он был заменен на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. На бровке игрок «ПСЖ» не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу.

Врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар вывихнул правую лодыжку. Полное обследование пока не было проведено.

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Источник: Squawka
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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