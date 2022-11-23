Надаль считает Аргентину претендентом на победу на ЧМ-2022, несмотря на поражение в первом матче

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Я по-прежнему считаю, что Аргентина — претендент на победу в турнире. Есть команды, у которых небольшой перевес над остальными. Аргентина, Испанция, Франция, Португалия, Германия... Но у всех команд есть варианты. Предсказать что-то невозможно. Но я как испанец верю в наших», — приводит слова Рафаэля Надаля Sportskeeda.

В следующем матча команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).