Месси: «Вперед, в финал! Спасибо всем, кто верил в нашу команду!»

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в своих соцсетях после выхода в финал ЧМ-2022.

«Вперед, в финал! Мы снова нашли силы для того, чтобы провести отличный матч. Спасибо большое всем, кто верил в нашу команду! Вперед, Аргентина, ##### (блин)!» — написал Месси.

Аргентина в полуфинале обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем матча Франция — Марокко.