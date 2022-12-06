Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус перенес операцию на колене

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус перенес операцию на травмированном колене, сообщает сайт лондонского клуба.

По данным британских СМИ, на восстановление ему потребуются минимум три месяца.

25-летний бразилец получил травму в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Камеруна (0:1).

В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в АПЛ и забил 5 голов.