Смолов ответил на вопрос, какая сборная победит на ЧМ-2022

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира-2022.

«Кто выиграет чемпионат мира в Катаре? Аргентина. Надеюсь на это», — цитирует Смолова «РБ Спорт».

Сборная Аргентины в первом матче группы С проиграла Саудовской Аравии (1:2), во втором — одержала победу над Мексикой (2:0).

В завершающей игре группового турнира ЧМ-2022 аргентинцы сыграют против Польши.