Кейн — о молодых игроках сборной Англии: «Эти ребята бесстрашны, они хотят играть в футбол и самовыражаться»

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о молодых игроках команды.

«Эти ребята бесстрашны, они хотят играть в футбол и самовыражаться. Я чувствую, что у нас отличное сочетание опыта и молодости, и когда вы смотрите на команды, которые выигрывали крупные турниры, это именно то, что у них было. Когда я вижу, как играют ребята, я чувствую себя почти как старший брат, который ими гордится. Это здорово видеть. Все, что нам нужно, — это выходить на матчи с мыслями: «мы собираемся отдать этому все, что у нас есть», — приводит 90 min слова Кейна.

Среди молодых игроков сборной Англии на чемпионате мира-2022 отличились 19-летний Джуд Беллингем (1 гол), 21-летний Букайо Сака (3 гола) и 22-летний Фил Фоден (1 гол).

В 1/4 финала турнира сборная Англии встретится с Францией. Матч пройдет 10 декабря.