Пиняев: «Месси встал в один ряд с такими футболистами, как Пеле и Марадона»

Пиняев считает, что Месси встал в один ряд с Пеле и Марадоной

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале чемпионата мира-2022.

«Лучший матч, который я видел своими глазами! Месси обладает большим величием, чем Марадона? Это факт, что он встал в один ряд с такими футболистами, как Пеле и Марадона. Я считаю, что Месси было сложнее достигнуть этих наград, чем Марадоне, потому что в то время был не такой организационный футбол как сейчас. Современному футболу присущи тактика и атлетизм. Так что сейчас намного сложнее, чем раньше», — сказал Пиняев «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.