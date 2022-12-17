Форвард «Милана» Мессиас рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Жуниор Мессиас поделился ожиданиями от матча между Аргентиной и Францией в финале ЧМ-2022.

«Я рад за них [французов]. И сейчас, после вылета Бразилии, буду болеть именно за сборную Франции», — цитирует игрока PianetaMilan.it.

Матч между Аргентиной и Францией пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.