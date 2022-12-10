Нападающий Нидерландов Вегхорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ.

Вегхорст оформил дубль в четвертьфинальном матче против Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти). Свой второй гол он забил, когда на табло было время — 100:30. Как сообщает Opta, это самый поздний гол в плей-офф ЧМ (с 1966 года ведется статистика).

Нидерланды не смогли пройти в полуфинал ЧМ-2022, уступив Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:4).

Аргентинцы за выход в финал турнира поборются с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.