Бензема не сыграет за «Реал» в 2022 году и может пропустить первый матч ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит игру против «Кадиса» в 14-м туре ла лиги, сообщает L'Equipe. 34-летний француз не поможет мадридскому клубу в последних трех матчах в 2022 году.

По информации издания Get French Football News, форвард не успеет восстановиться к первому матчу сборной Франции на ЧМ-2022 с Австралией (22 ноября).

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В текущем сезоне французский форвард принял участие в 12 матчах за «Реал» , забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.