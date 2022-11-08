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Сегодня, 12:57

Роналдо — о 16-летнем форварде Эндрике: «Он будущее Бразилии — я бы взял мальчика на чемпионат мира в Катаре»

Роналдо рассказал, кого бы он включил в сборную Бразилии на чемпионат мира-2022
Руслан Минаев
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо заявил, что взял бы 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика в состав национальной сборной на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В окончательный состав команды не попал нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза, что вызвало критику со стороны фанатов.

«Если бы мне нужно было выбрать одного из нескольких [в состав сборной на ЧМ-2022] — я бы выбрал Эндрика. Для него это был бы сенсационным опытом. Он будущее бразильской команды.

Люди жалуются на отсутствие Габигола [Габриэла Барбозы] в составе, но, если бы меня спросили кто еще заслужил [попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2022] — так это Эндрик. Это мальчик с многообещающим будущим и уже играет с профессионалами. Это был бы невероятный опыт", — сказал Роналдо в интервью Ronaldo TV.

Роналдо выигрывал чемпионат мира-1994 года в возрасте 17 лет.

В этом сезоне он провел за клуб 5 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Нападающий является самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить игрока в 2024 году за 60 миллионов евро.

Габриэл Барбоза
Роналдо
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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