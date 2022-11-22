22 ноября, 23:57
Нападающий сборной Англии Харри Кейн получил повреждение голеностопа в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Ирана (6:2), сообщает The Athletic.
В ближайшее время он пройдет углубленное медосбледование, которого определит сроки восстановления.
Сразу после матча Кейну наложили фиксирующую повязку, и он явно прихрамывал.
Напомним, что свой следующий матч Англия проведет 25 ноября, когда сыграет с командой США.
Методология
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Основные источники исследования