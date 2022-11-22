Харри Кейн получил повреждение голеностопа

Нападающий сборной Англии Харри Кейн получил повреждение голеностопа в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Ирана (6:2), сообщает The Athletic.

В ближайшее время он пройдет углубленное медосбледование, которого определит сроки восстановления.

Сразу после матча Кейну наложили фиксирующую повязку, и он явно прихрамывал.

Напомним, что свой следующий матч Англия проведет 25 ноября, когда сыграет с командой США.