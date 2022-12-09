Кейн: «Льорис — один из лучших вратарей в мире, но в матче мы точно не будем друзьями»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции. Форвард отметил вратаря французов Уго Льориса, с которым они вместе выступают за «Тоттенхэм».

«Он действительно хороший парень, один из лучших вратарей в мире. Но в этом матче мы точно не будем друзьями. Я знаю его давно, мне будет интересно сыграть против него. Точно знаю, что Льорис сделает все для победы Франции», — приводит слова Кейна Goal.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в четвертьфинале турнира против Франции завтра, 10 декабря, начало — 22.00 мск.