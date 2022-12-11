Рэшфорд обратился к английским болельщикам: «Я обещаю вам, что мы еще вернемся»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд после поражения от команды Франции (1:2) и вылета команды с ЧМ-2022 обратился к английским болельщикам.

«Мы были близки к успеху, но не настолько. Я обещаю вам, что мы еще вернемся! Спасибо за вашу безоговорочную поддержку», — написал футболист в соцсетях.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия потерпела поражение от Франции (1:2) и завершила выступление в турнире.

Впереди у сборной Англии отборочный цикл к чемпионату Европы-2024. Команда Гарета Саутгейта попала в одну группу с Италией, Украиной, Македонией и Мальтой.