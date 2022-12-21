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Сегодня, 14:26

Дибала: «В финале ЧМ-2022 я бил пенальти по центру по совету Мартинеса»

Мария Гусева
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своем пенальти в послематчевой серии финала чемпионата мира-2022 против Франции (3:3, по пен. 4:2).

«Пенальти в финале был забит по центру по совету Эми Мартинеса. Я понимал, что вышел только для того, чтобы пробить пенальти, поэтому мне нужно было сохранять самообладание. Я хотел нанести удар в угол, но Эми Мартинес сказал мне: «Нанеси удар по центру, потому что их вратарь обязательно нырнет». Именно так все и вышло», — приводит слова Дибалы журналист Альфредо Педулла.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

На ЧМ-2022 Дибала принял участие в двух матчах.

Пауло Дибала
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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