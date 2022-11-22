Мартинес: «Проиграли Саудовской Аравии из-за наших ошибок. Это очень больно»

22 ноября, 16:39
Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче группы С чемпионата мира-2022.
«Это очень больно. У нас была отличная возможность начать чемпионат мира с победы. Но все было потеряно, и теперь мы должны тренироваться и думать о том, что будет дальше. В первом тайме мы должны были забить больше одного гола, но это чемпионат мира, и теперь у нас осталось два матча.
Мы проиграли игру из-за наших ошибок, особенно во втором тайме. Есть моменты, которые имеют значение, и мы должны исправлять свои ошибки», — приводит слова Мартинеса Twitter-аккаунт сборной Аргентины.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина— последняя (0 очков).
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).
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