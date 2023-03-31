Месси отреагировал на татуировку со своим изображением у Отаменди

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на татуировку со своим изображением у защитника национальной команды Николаса Отаменди.

«Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но то, что сделал мой друг и партнер по команде Отаменди — это больше, чем нечто особенное», — написал Месси в соцсети.

Отаменди ответил, назвав аргентинца историей футбола.

«Вещи, которые ты видел, — ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг», — написал Отаменди.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.