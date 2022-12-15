Месси — о личных рекордах: «Все это, конечно, хорошо, но важно суметь достичь командной цели»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о собственных рекордах на чемпионате мира-2022.

«Все это, конечно, хорошо, но важно суметь достичь командной цели, что является самой прекрасной вещью из всех. Мы всего в одном шаге от этого и собираемся сделать все, чтобы в этот раз осуществить ее», — сказал Месси.

Аргентинский футболист установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год (16). Также он стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира, на его счету 11 забитых мячей.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Францией. Матч пройдет 18 декабря.