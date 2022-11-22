22 ноября, 16:47
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче группы С чемпионата мира-2022.
«Это очень тяжелый удар для всех нас, мы не ожидали такого начала. Все происходит не просто так. Нет никаких оправданий. Мы будем едины, как никогда. Эта группа сильна и показала это сегодня. В такой ситуации мы не были уже долгое время.
Знали, что Саудовская Аравия — команда с хорошими игроками, которые отлично владеют мячом. Мы должны думать о том, что нас ждет дальше», — приводит слова Месси Twitter-аккаунт сборной Аргентины.
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало - в 22.00 (мск).
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