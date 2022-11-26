Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк отпраздновал гол на ЧМ-2022 вместе с сыном

Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк отпраздновал гол в ворота Туниса (1:0) в матче группового турнира ЧМ-2022 вместе со своим сыном, сидящим на трибунах.

Форвард забил единственный гол в этой встрече на 23-й минуте. Забитый мяч Дюк отпраздновал вместе со своим сыном. Футболист показал особенный жест своему ребенку, который повторил празднование.

Австралия на ЧМ-2022 выступает в группе D с командами Франции, Туниса и Дании.

В 3-м туре группового турнира сборная Австралии сыграет против Дании 30 ноября.