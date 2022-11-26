Нападающий Австралии Дюк: «Хочется выйти в плей-офф ЧМ-2022, поэтому нас ждет упорнейшая игра против Дании»

Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк прокомментировал победу над Тунисом (1:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Единственный гол в игре был забит Дюком.

«Пожалуй, сегодня лучший момент в моей жизни, в моей карьере. Счастлив забить гол на чемпионате мира. Это особенные чувства. После первого матча мы были расстроены, но не сдавались. Оставили все эмоции на поле в сегодняшнем матче. Сложная игра. Конечно, хочется выйти в плей-офф, поэтому нас ждет упорнейшая игра против Дании. Хочется отдать должное и команде Туниса. У наших ворот было много моментов, но, к счастью, удача нам благоволила», — приводит слова Дьюка Metaratings.ru.

30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис с Францией. Начало обеих встреч — в 18.00 по московскому времени.

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.