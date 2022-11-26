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26 ноября, 17:47

Нападающий Австралии Дюк: «Хочется выйти в плей-офф ЧМ-2022, поэтому нас ждет упорнейшая игра против Дании»

Митчелл Дюк прокомментировал победу над Тунисом на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк прокомментировал победу над Тунисом (1:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Единственный гол в игре был забит Дюком.

«Пожалуй, сегодня лучший момент в моей жизни, в моей карьере. Счастлив забить гол на чемпионате мира. Это особенные чувства. После первого матча мы были расстроены, но не сдавались. Оставили все эмоции на поле в сегодняшнем матче. Сложная игра. Конечно, хочется выйти в плей-офф, поэтому нас ждет упорнейшая игра против Дании. Хочется отдать должное и команде Туниса. У наших ворот было много моментов, но, к счастью, удача нам благоволила», — приводит слова Дьюка Metaratings.ru.

30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис с Францией. Начало обеих встреч — в 18.00 по московскому времени.

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.

Источник: Metaratings

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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