Нападающий сборной Бельгии Доку: «Не думаю, что Лукаку виноват в нашем вылете с ЧМ»

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку заступился за своего соотечественника Ромелу Лукаку после вылета команды с ЧМ-2022.

В четверг, 1 декабря, бельгийцы не смогли победить Хорватию (0:0) в матче 3-го тура групповой стадии, из-за чего заняли третье место в группе F с 4 очками и не вышли в 1/8 финала.

«Да, Ромелу упустил несколько моментов, но я не думаю, что мы вылетели из-за него. Мы все хотели победить и знали, что для этого нужно. Моменты были не только у Лукаку, мы все старались забить», — цитирует Goal Доку.

Согласно статистике, в матче с Хорватией Лукаку упустил 4 явных голевых момента.