Нападающий сборной Бельгии поддержал идею назначить Тьерри Анри на пост главного тренера национальной команды

Сегодня, 17:15
Нападающий сборной Бельгии Луис Опенда поддержал идею назначить Тьерри Анри на пост главного тренера национальной команды.
«Я знаю настроение других игроков и разделяю его. Анри уже хорошо знает команду, имеет богатый опыт. Нам нужно именно это.
Мы с ним прекрасно общались. Тьерри Анри был выдающимся нападающим. И он много помогал мне своими советами. Уверен, что он может стать не менее ярким тренером», — приводит слова Опенда L'Equipe.
Пока Анри остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.