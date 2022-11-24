Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам перед стартовым матчем на ЧМ-2022 против сборной Сербии.

«Мечтать, стремиться и делать приоритетом свои задачи — это не принижение соперников, а обозначение целей, которых хочешь добиться. Начинаем...», — написал бразильский футболист в социальной сети.

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начал встречи — 22.00 (мск).

Напомним, что в группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.