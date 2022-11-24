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Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам перед стартовым матчем на ЧМ-2022 против сборной Сербии.
«Мечтать, стремиться и делать приоритетом свои задачи — это не принижение соперников, а обозначение целей, которых хочешь добиться. Начинаем...», — написал бразильский футболист в социальной сети.
Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начал встречи — 22.00 (мск).
Напомним, что в группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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