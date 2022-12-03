Неймар заявил, что восстановился после травмы: «Чувствую себя хорошо»

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своем самочувствие после возвращения к тренировкам в общей группе.

«Чувствую себя хорошо. И теперь все будет хорошо», — написал бразилец в Twitter.

Неймар получил травму в матче первого тура группового этапа против сборной Сербии (2:0), у форварда было диагностировано повреждение лодыжки.

Ожидается, что тренерский штаб сборной Бразилии сможет рассчитывать на игрока в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Кореи 5 декабря.