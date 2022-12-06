Ришарлисон обратился к Сону после победы над Кореей

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон обратился к Сон Хын Мину после победы над Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Оба игрока выступают в составе «Тоттенхэма».

«Знаю, как сильно ты боролся за то, чтобы быть здесь, и поэтому ты герой для своего народа», — написал форварда в Twitter.

Бразилия вышла в 1/4 финала турнира и сыграет с Хорватией, которая была сильнее Японии (1:1, 3:1 по пенальти).