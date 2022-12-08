Нападающий сборной Бразилии Винисиус не откажется от танцев на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признался, что не собирается отказываться от танцев во время празднования голов.

«Танцы — это нормально, гол — самый важный момент в футболе. Не только мы очень счастливы, но и вся страна рада вместе с нами во время чемпионата мира. У нас еще много танцев, которыми можно поделиться», — цитирует L'Equipe Винисиуса.

Сборная Бразилии сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в пятницу, 9 декабря. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.