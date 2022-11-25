Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче перового тура группы G чемпионата мира в Катаре.

«Очень доволен нашим дебютом. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда. Было много работы, много мечтаний. Рад, что смог помочь команде. У нас впереди шесть финалов. Дубль Ришарлисона? Я очень рад за него. Мы много работаем вместе именно для этого. Я говорил с ним в раздевалке, говорил, что у нас будет момент, и он должен забить. Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам, и он всегда готов это сделать», — приводит слова Винисиуса Globo.

Винисиус в игре против Сербии записал на свой счет результативную передачу. После первого тура Бразилия возглавила группу G (3 очка). Следующий матч команда проведет 28 ноября против Швейцарии.