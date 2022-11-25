Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:27

Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче перового тура группы G чемпионата мира в Катаре.

«Очень доволен нашим дебютом. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда. Было много работы, много мечтаний. Рад, что смог помочь команде. У нас впереди шесть финалов. Дубль Ришарлисона? Я очень рад за него. Мы много работаем вместе именно для этого. Я говорил с ним в раздевалке, говорил, что у нас будет момент, и он должен забить. Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам, и он всегда готов это сделать», — приводит слова Винисиуса Globo.

Винисиус в игре против Сербии записал на свой счет результативную передачу. После первого тура Бразилия возглавила группу G (3 очка). Следующий матч команда проведет 28 ноября против Швейцарии.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: Globo
Винисиус Жуниор
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
Читайте также
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира

Люка Эрнандес перенес операцию и в ближайшие дни начнет реабилитацию в Мюнхене