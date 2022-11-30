Нападающий сборной Дании Корнелиус: «Мы играли очень хорошо на протяжении многих лет, но мы не смогли на этом турнире»

Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус поделился эмоциями после завершения матча группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (0:1).

— Последний год ваша команда играла замечательно на Евро и вся Европа влюбилась в вашу команду. Дания обыгрывала Россию 4:1. Что случилось сегодня и вообще на турнире?

— Нельзя сказать, что победа основывается на результатах, которые у тебя были в прошлом. Каждый матч — новая игра. Нам не удалось набрать очки и победить. Не знаю, почему. Мы играли очень хорошо на протяжении многих лет, но мы не смогли на этом турнире.

— Есть ли объяснение этому?

— Нет, нет объяснения. Это футбол.

Сборная Дании, полуфиналист Евро-2020, завершила выступление на чемпионате мира, заняв последнее место в группе (1 очко).