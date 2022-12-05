Мбаппе впервые посетил пресс-конференцию на ЧМ-2022 и объяснил свое молчание

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал первое интервью на чемпионате мира-2022. Он объяснил, почему не посещал пресс-конференции ранее.

По его словам, его отсутствие связано с тем, что форвард хочет сохранить стопроцентную концентрацию на матчах

«Я знаю, что люди задавались вопросом, почему я не высказываюсь. Но я хочу сказать всем присутствующим: ничего против журналистов не имею, как и против других людей.

Мне просто всегда нужно сохранять стопроцентную концентрацию на турнире и не расходовать энергию на другие дела. Вот почему я не хотел выходить к прессе.

Конечно, этот чемпионат мира — моя страсть, это турнир моей мечты. Я выстроил подготовку к сезону так, чтобы и физически, и морально быть готовым к этому чемпионату.

Я хотел приехать готовым, и пока все идет хорошо, но мы еще далеки от цели, которую мы перед собой поставили, которую я перед собой поставил. Цель — победить», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Франция обыграла Польшу (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2022. В четвертьфинале французы сыграют с Англией.

Также Мбаппе стал самым молодым автором пяти голов в плей-офф чемпионатов мира после Пеле в 1958 году.