Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:03

Нападающий Ганы Айю: «Мы боролись изо всех сил, но пенальти изменил ход матча»

Андре Айю прокомментировал назначенный пенальти в ворота Ганы в матче против Португалии
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Ганы Андре Айю прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче ЧМ-2022 против Португалии (2:3).

«Мы боролись изо всех сил. В первом тайме они владели мячом, а нам не удалось создать достаточно опасных моментов. Мы не прессинговали достаточно высоко. Но мы были надежны. После этого, правда... этот пенальти... он изменил ход матча. На таком высоком уровне, с ВАР и всем остальным, это тяжело понять», — приводит слова Айю RMC Sport.

Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые ранее в четверг сыграли вничью (0:0).

В следующем туре португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Андре Айю
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
Читайте также
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЧМ-2022: результаты игрового дня 24 ноября

Юран — о Роналду против Ганы: «Скорость уже не та»