Лерой Сане из-за повреждения колена пропустит матч Германия — Япония

Нападающий сборной Германии и «Баварии» Лерой Сане пропустит первый матч бундестим на чемпионате мира-2022. Немцы сыграют против Японии 23 ноября.

Вингер не сможет сыграть из-за повреждения колена.

В середине октября у 26-летнего немца было диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Тогда Сане пропустил около 3 недель.