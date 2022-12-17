Нападающий сборной Хорватии Оршич: «Это самый ценный гол в моей карьере»

Нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич стал втором победного мяча в матче за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко (2:1).

«Я до сих пор не мог осознать, чего мы добились. Может быть, я пойму позже.

Мы провели отличную игру и заслуженно выиграли. Это было захватывающе.

Это самый ценный гол в моей карьере. Я посвящаю его своей семье, которая всегда рядом со мной. Теперь мы будем праздновать вместе», — сказал Оршич Index.hr.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4), также на их счету бронзовые награды мирового первенства 1998 года.