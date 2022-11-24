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24 ноября, 16:45

Нападающий сборной Камеруна Бассогог назвал причины поражения от Швейцарии на ЧМ-2022

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий сборной Камеруна Кристиан Бассогог назвал причины поражения от Швейцарии (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

— Сегодня была хорошая игра, — сказал Бассогог. — Начало было сложным, потому что швейцарцы контролировали игру, но после этого у Камеруна был шанс забить гол, но мы этого не сделали.

— Как в целом оцениваете шансы на этом чемпионате мира?

— У нас есть время на отдых перед следующим матчем, поэтому есть шансы выйти из группы.

Во 2-м туре Камерун сыграет против Сербии. Матч группы G состоится 28 ноября и начнется в 13.00 (мск).

Кристиан Бассогог
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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