Нападающий сборной Камеруна Бассогог назвал причины поражения от Швейцарии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Камеруна Кристиан Бассогог назвал причины поражения от Швейцарии (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

— Сегодня была хорошая игра, — сказал Бассогог. — Начало было сложным, потому что швейцарцы контролировали игру, но после этого у Камеруна был шанс забить гол, но мы этого не сделали.

— Как в целом оцениваете шансы на этом чемпионате мира?

— У нас есть время на отдых перед следующим матчем, поэтому есть шансы выйти из группы.

Во 2-м туре Камерун сыграет против Сербии. Матч группы G состоится 28 ноября и начнется в 13.00 (мск).