Нападающий сборной Коста-Рики: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился теплыми воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры», — сказал Руис «Чемпионату».

В стартовом матче на ЧМ-2022 сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от команды Испании со счетом 0:7.

«Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», — добавил Руис.

В следующем туре в рамках группового этапа Испания сыграет со сборной Германии, а Коста-Рика встретится с Японией. Обе встречи пройдут 27 ноября.

Напомним, что чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.