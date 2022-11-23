Нападающий сборной Коста-Рики: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»

23 ноября, 23:59
Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился теплыми воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.
«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры», — сказал Руис «Чемпионату».
В стартовом матче на ЧМ-2022 сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от команды Испании со счетом 0:7.
«Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», — добавил Руис.
В следующем туре в рамках группового этапа Испания сыграет со сборной Германии, а Коста-Рика встретится с Японией. Обе встречи пройдут 27 ноября.
Напомним, что чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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