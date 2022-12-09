Жоау Феликс о ситуации с Роналду: «Давайте не будем портить атмосферу в сборной»

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс поделился мнением о ситуации с его партнером по национальной команде Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

37-летний футболист остался в запасе на матч 1/8 финала турнира против Швейцарии (6:1). После этой игры в СМИ появилась информация о том, что Роналду остался недоволен решением главного тренера Фернанду Сантуша и раздумывает о завершении карьеры в сборной.

«Мы играем по одинаковой тактике, вне зависимости от того, есть ли Роналду на поле. Да, он умеет то, чего не умеют некоторые другие футболисты сборной, но на этом все. Я хотел бы обратиться ко всем португальцам и прессе. Мы выступаем на очень сильном турнире. Португалия давно не выходила в четвертьфинал чемпионата мира. Нам нужно сплотиться и не пытаться портить атмосферу в сборной

У нашей команды есть идентичность. Мы будем показывать тот футбол, в который умеем играть. Конечно, все будет зависеть от того, что будет делать соперник, но общая база будет такой же, как и ранее», — приводит BBC слова Феликса.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о разговоре с Роналду после матча против Швейцарии и отметил, что нападающий не заявлял ему об уходе из национальной команды.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).